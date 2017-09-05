Гройсман рассказал, к чему будет привязана пенсия после реформы

Выплата пенсий украинцам будет привязана исключительно к их взносам в Пенсионный фонд Украины, заявил на круглом столе премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Очень важно, что в новой пенсионной системе мы привязываем выплаты исключительно к взносам в Пенсионный фонд», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что повышения пенсионного возраста не предвидится и украинцы по-прежнему будут выходит на пенсию в 60 лет, для женщин немного меньше согласно решению 2012 года, при условии наличия необходимого страхового стажа.

«Правительство накопило достаточно ресурсов, чтобы с 1 октября 2017 года внедрить реформу в жизнь», - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

С 1 октября 2011 года вступил в силу Закон "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", принятый парламентом 8 июля 2011 года.

Данным законом установлен единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – в 60 лет. Повышение пенсионного возраста для женщин осуществляется постепенно –каждый год он увеличивается на полгода.