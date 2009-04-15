Межбанк: к 12:00 доллар чуть подрос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0050/8,0450, к 11:00 сузился спрэд 8,0100/8,0350, а к 12:00 цены поднялись 8,0250/8,0400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2387/0,2402, а к 12:00 повысились 0,2397/0,2404. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 33,3900 (+0,0424).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3206/08, а к 12:00 выросли 1,3255/57. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5690/10,6280, к 11:00 установились на следующих значениях 10,5880/10,6270, а к 12:00 ушли вверх 10,6350/10,6610.