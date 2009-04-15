Запорожская таможня сократила перечисления в госбюджет

Запорожская таможня в первом квартале 2009 г. сократила перечисления в Госбюджет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 57,5% - до 372 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, столь значительное сокращение объемов поступлений в Госбюджет от Запорожской таможни вызвано снижением на 56,4% объемов внешнеэкономической деятельности всех промышленных предприятий Запорожского региона, сокративших объемы производства в связи с мировым кризисом.

"В первом квартале 2009 года Запорожская таможня оформила экспортно-импортных операций, осуществленных субъектами внешне-экономической деятельности, на общую сумму 796 млн. долл. США - это на 58,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.", - пояснила старший инспектор по связям с общественностью запорожской таможни Ирина ЧЕТОШНИКОВА.