Эксперты предрекают спокойную осень для гривни

Национальная валюта Украины с высокой вероятностью переживет предстоящую осень без потрясений, и курс будет колебаться в пределах 25-28 грн/долл., считают опрошенные УНИАН эксперты.

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В частности, руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен считает, что украинский валютный рынок уже не так подвержен сезонности, как это было ранее. «Главный фактор, который сейчас движет рынок, внешний: ослабление доллара против других основных валют мира и полное нивелирование фактора страха по китайской экономике, которое было достаточно сильным в начале 2017 и в 2016 году. Внутренние факторы в основном нивелированы «очисткой» финансового сектора», - пояснил он.

Аналитик Dragon Capital Сергей Фурса также пока не видит предпосылок для существенного ослабления гривни по отношению к доллару, прогнозируя курс до конца года на уровне около 25-26 грн/долл. «У гривни действительно есть сезонная осенняя слабость, чему способствовали высокая потребность в энергоресурсах, пиковые закупки импорта под новый год и поведение аграриев, которые переводили выручку в доллары. Но не факт, что так будет и этой осенью. Тренд другой», - отметил эксперт, в качестве аргументов напоминая о благоприятной ситуации на внешних рынках, сильном экспорте, высоких поступлениях от «заробитчан» из Польши и проведенной очистке банковской системы.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что дополнительные экспортные доходы через несколько месяцев трансформируются в более смелый инвестиционный спрос, что может обернуться снижением стоимости гривни до 27-28 грн/долл. Кроме того, он напомнил о неопределённости дальнейшего сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом. «Обычно новые транши успокаивают ожидания по гривне. Похоже, что следующий транш уже «заложен» в ее цене, и если к середине осени по траншу будет оставаться неопределенность – есть риск резкой девальвации», - предупредил Паращий.

Как сообщал УНИАН, на межбанковском валютном рынке Украины несколько дней наблюдается повышенный спрос на американскую валюту, и средневзвешенный курс гривни по данным Национального банка приближается к отметке 26 грн/долл. Следом тянутся котировки наличного рынка, где доллар торгуется за 26,3-26,5 грн.

Учитывая повышенный спрос на валюту, Национальный банк 31 августа впервые после почти двухмесячного перерыва вышел на межбанк с продажей валюты.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 27 грн/долл.

Исторический минимум курса национальной валюты, освоенный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

Подробности читайте в публикации УНИАН «Беспокойная осень гривни».