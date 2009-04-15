Запрет "форварда" на валютном рынке не снизит объем операций

Комментарий аналитиков ING Bank Ukraine:

"НБУ запретил форвардные операции на валютном рынке до конца года. НБУ также запретил покупать иностранную валюту для приобретения ценных бумаг украинских эмитентов в иностранной валюте. Данные решения существенно не снизят объем основных операций на рынке. Полный контроль валютного рынка со стороны НБУ по-прежнему отсутствует.

Национальный Банк усиливает административный контроль за валютным рынком, вводя временные ограничения (до конца 2009 г.) на форвардные операции на рынке.

В частности, НБУ наложил запрет на форвардную продажу иностранной валюты (со сроком поставки T+2 и выше). Мы полагаем, что данное решение окажет незначительное влияние на валютный рынок. Резкая девальвация гривны в конце прошлого года и сильные девальвационные опасения в начале текущего года уменьшили значимость рынка форвардных сделок. Поэтому, даже краткосрочный

форвардный курс снизился до уровня, который не является привлекательным для покупателей форвардов. Таким образом, введение запрета на форвардные операции не окажет значительного влияния на объем ежедневных валютных операций.

Очередным ограничением, которое вчера ввел НБУ, является запрет на покупку резидентами иностранной валюты для приобретения ценных бумаг украинских эмитентов в иностранной валюте даже в случае наличия у резидента лицензии на их приобретение. Данное решение ограничит способность украинских компаний инвестировать в такие ценные бумаги. В частности, относительно невысокие цены на еврооблигации украинских эмитентов (в особенности банков) привлекали интерес украинских инвесторов и компаний, намеревающихся погасить свои кредиты перед банком – эмитентом еврооблигаций. Мы полагаем, что причиной принятия НБУ такого решения является намерение еще больше ограничить объем операций с использованием иностранной валюты.

Следует отметить, что несмотря на то, что НБУ расширяет ряд административных мер, большинство из них не оказывают значительного влияния на объем операций на валютном рынке и способность компаний покупать иностранную валюту на рынке. В то же время, некоторые из этих мер (например, запрет на котирование обменных курсов ниже установленного НБУ уровня) в сочетании с введением в прошлом месяце специальных валютных аукционов оказали позитивное влияние на стоимость гривны и уменьшили панику на наличном валютном рынке."