НБУ продал банкам депозитных сертификатов на 503 млн. грн.

Национальный банк Украины во вторник, 14 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на сумму 503 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Нацбанк привлек средства от восьми банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Напомним, 9 апреля НБУ привлек под депозитные сертификаты 318 млн. грн. от пяти банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

В марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 7 млрд. 192 млн. гривен.

В 2008 году НБУ привлек 57 млрд. 178,3 млн. гривен средств банков.

НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.

Кредиты рефинансирования предназначены для поддержки ликвидности банков в случае возникновения неожиданного и временного ее дефицита в связи с незапланированным оттоком ресурсов или невозвращением в определенный срок средств от осуществления активных операций (кредиты, ценные бумаги и т. п.).

Кредиты рефинансирования Национальный банк предоставляет как кредитор последней инстанции.