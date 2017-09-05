Гривня вплотную приблизилась к отметке 26 за доллар

Во вторник, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,93/25,98 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,83/30,89 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,9543 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 640 сделок на сумму 440,42 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,90/25,95 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,77/30,83 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.