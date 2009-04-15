Доходы Тимошенко в прошлом году выросли в 4,5 раза - до 386 тыс. грн.

Доход премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в 2008 году составил 386 тыс. грн., что почти в 4,5 раза больше чем в 2007 году. Как свидетельствует опубликованная в СМИ ее декларация о доходах за 2007 г., в эту сумму вошла только заработная плата.

В то же время ее супруг Александр ТИМОШЕНКО в 2008 году получил доходы в сумме 2,8 млн. грн. Кроме этого, он владеет квартирой площадью 52 кв. м., а также гаражом и другими помещениями площадью 255 кв. м. Согласно декларации, на его банковском счете 82,9 тыс. грн., что почти втрое меньше, по сравнению с 2007 г.

Ранее свою декларацию о доходах обнародовал Виктор ЮЩЕНКО. Согласно поданной информации, общая сумма совокупного дохода Президента Украины в прошлом году составила 1 млн. 041 тыс. 060 грн., в том числе: дивиденды, проценты, роялти – 549 тыс. 040 грн., заработная плата – 492 тыс. 020 грн.

Справка УНИАН. Согласно декларации о доходах, Ю.ТИМОШЕНКО в 2007 году заработала 81 тысячу 681 гривну зарплаты – и больше ни копейки активов у нее нет. Квартира, дом, земля, машина – везде прочерки в декларации.

Муж Ю.ТИМОШЕНКО в 2007 году заработал 3 миллиона 503 тысячи 133 гривны.

Александр ТИМОШЕНКО является владельцем квартиры площадью 52,1 метра и внедорожника «Toyota Prado» объемом двигателя четыре литра.

На счету в банке А.ТИМОШЕНКО в 2007 году держал 230 тысяч гривен.