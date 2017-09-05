В Украине существенно сократят перечень претендующих на досрочную пенсию льготников

После проведения пенсионной реформы перечень льготников, которые будут иметь право досрочного выхода на пенсию, будет существенно сокращен, сообщил на круглом столе министр социальной политики Андрей Рева.

Читайте такжеУкраинцам хотят разрешить выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет стажа

"На досрочную пенсию будут иметь право те, кто работает во вредных условиях труда по Списку 1 и Списку 2, люди, которые реально тратят своё здоровье; во-вторых, это должны быть военнослужащие, которые с оружием в руках защищают Украину (они будут иметь право на пенсию по выслуге лет), и ограниченный ряд других категорий работников, которые реально имеют большие трудовые расходы, чем все остальные", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.

Проведение пенсионной реформы является одним из основных обязательств Украины для продолжения сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом.