"Техморгидрострой Николаев" cтала членом АСС

Американская Торговая Палата в Украине (The American Chamber of Commerce in Ukraine, ACC) пополнилась новым членом, в ее состав вошла дноуглубительная компания ООО «Техморгидрострой Николаев». Об этом сообщается на фейсбуке предприятия.

«Вступление в АСС открывает для нашей компании широкие возможности для бизнес-общения, обмена опытом и кооперирования в различных сферах профессиональной деятельности. Мы рады присоединиться к Американской Торговой Палате в Украине и планируем принимать активное участие как в работе профильных комитетов, так и в комитетах других направлений, развивая свои возможности», - отметил директор компании Алексей Буштрук.

Статус члена Американской Торговой Палаты, считают в компании, в очередной раз подтвердил высокий уровень профессиональной компетенции, обеспечивающий ООО «Техморгидрострой Николаев» лидирующие позиции на рынке дноуглубительных работ.

Американская Торговая Палата (АСС) является одной из наиболее влиятельных общественных неприбыльных организаций, которая объединяет компании более чем из пятидесяти стран мира. АСС тесно сотрудничает с представителями украинской власти с целью улучшения условий ведения бизнеса и привлечения отечественных и иностранных инвестиций в украинскую экономику; способствует внедрению стабильных, прозрачных и справедливых правил ведения бизнеса и интеграции Украины в мировое бизнес-сообщество.

ООО «Техморгидрострой - Николаев» создана в 2009-м году. Компания оказывает услуги, связанные со строительством и содержанием морской инфраструктуры как в Украине, так и за ее пределами. За годы работы «Техморгидрострой Николаев» поднял со дна около 7 млн. м3 грунта, что является рекордным показателем для дноуглубительных компаний, работающий в акватории Азовского, Черного и Средиземных морей. Основными заказчиками дноуглубительных работ ООО «Техморгидрострой Николаев» являются морские порты Украины, а с 2013 года - Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины».