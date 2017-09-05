Министр финансов: из-за введения налога на выведенный капитал бюджет потеряет на первых порах до 40 миллиардов ​

Министерство финансов разработало законопроект, предусматривающий новый механизм налогообложения прибыли в форме налога на выведенный капитал, однако его внедрение потребует поиск компенсаторов потерь бюджета, которые, по предварительным расчетам, на первых этапах составят около 35-40 млрд грн ежегодно.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на комментарий министра финансов Александра Данилюка.

«Этот механизм создает стимул для реинвестирования прибыли в развитие бизнеса. В то же время, внедрение этого налога требует компенсаторов потерь бюджета. Согласно предварительным расчетам, бюджет на первых этапах будет ежегодно терять около 35-40 млрд гривень», - сказано в комментарии министра финансов.

По словам Данилюка, сейчас разработанный законопроект передан на рассмотрение правительства, и в случае его принятия, Минфин предлагает сокращать бюджетные расходы и выступает против повышения налогов.

"Мы ожидаем конструктивной работы по поиску компенсаторов для внедрения этой перспективной инициативы"- сказано в комментарии министра.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ в 2016 году поддержал инициативу введения налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года.

В июне текущего года Министерство финансов подготовило законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который будет применяться к нераспределенным дивидендам и приравненным к ним платежам. Одновременно планируется отмена налога на репатриацию дивидендов.

Согласно проекту, для дивидендов ставка налога на выведенный капитал составит 15%, для приравненных к дивидендным платежей - 20%.

Сумма дивидендов, полученных в 2013-2017 годах, за которую уже был уплачен налог на прибыль, не будет подлежать налогообложению.