Министр финансов: из-за введения налога на выведенный капитал бюджет потеряет на первых порах до 40 миллиардов
По словам Данилюка, сейчас разработанный законопроект передан на рассмотрение правительства, и в случае его принятия, Минфин предлагает сокращать бюджетные расходы и выступает против повышения налогов.
Министерство финансов разработало законопроект, предусматривающий новый механизм налогообложения прибыли в форме налога на выведенный капитал, однако его внедрение потребует поиск компенсаторов потерь бюджета, которые, по предварительным расчетам, на первых этапах составят около 35-40 млрд грн ежегодно.
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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на комментарий министра финансов Александра Данилюка.
«Этот механизм создает стимул для реинвестирования прибыли в развитие бизнеса. В то же время, внедрение этого налога требует компенсаторов потерь бюджета. Согласно предварительным расчетам, бюджет на первых этапах будет ежегодно терять около 35-40 млрд гривень», - сказано в комментарии министра финансов.
По словам Данилюка, сейчас разработанный законопроект передан на рассмотрение правительства, и в случае его принятия, Минфин предлагает сокращать бюджетные расходы и выступает против повышения налогов.
"Мы ожидаем конструктивной работы по поиску компенсаторов для внедрения этой перспективной инициативы"- сказано в комментарии министра.
Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ в 2016 году поддержал инициативу введения налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года.
В июне текущего года Министерство финансов подготовило законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который будет применяться к нераспределенным дивидендам и приравненным к ним платежам. Одновременно планируется отмена налога на репатриацию дивидендов.
Согласно проекту, для дивидендов ставка налога на выведенный капитал составит 15%, для приравненных к дивидендным платежей - 20%.
Сумма дивидендов, полученных в 2013-2017 годах, за которую уже был уплачен налог на прибыль, не будет подлежать налогообложению.