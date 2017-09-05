НБУ усовершенствовал меры воздействия на банки

Национальный банк Украины оптимизировал условия применения мер воздействия к банкам, сообщается на сайте регулятора.

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Согласно принятым изменениям, теперь получение банком от НБУ кредита для поддержки ликвидности или наличие у банка такого кредита не будет служить основанием для введения особого режима контроля за деятельностью банка и назначения куратора.

Национальный банк также ввел равные условия начисления штрафов за нарушение банками требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Если раньше такие штрафы начислялись в процентном соотношении от размера зарегистрированного уставного капитала банка, то теперь они будут определяться в рамках установленного предельного размера за соответствующий вид нарушения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 августа 2017 года составил 64,496 млрд грн, что на 1,4% ниже показателя на 1 июля 2017 года.