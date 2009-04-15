В России ожидают спад ВВП

Минфин РФ ожидает падения ВВП в первом квартале ниже 7%, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин в рамках форума РСПП, сообщает РИА Новости..

"Падение ВВП в первом квартале будет ниже 7%", - сказал Кудрин.

Он также отметил, что считает прогноз на 2009 год (падение ВВП 2,2%) оптимистичным.

"Более реалистичный прогноз мне сейчас трудно назвать, если все параметры будут такими, как прогнозировались, то он сохранится", - отметил он.

При этом Кудрин обратил внимание, что показатели мировой экономики в четвертом квартале прошлого года и первом квартале текущего года оказались хуже прогнозируемых.

Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП в первом квартале на уровне 7-7,2%.