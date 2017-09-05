Нацбанк продолжает опускать официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2595.4263 (5 сентября – 2590.6249)

100 EUR – 3085.9619 (5 сентября – 3084.1389)

10 RUR – 4.4865 (5 сентября – 4.4835)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,93/25,98 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,83/30,89 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 грн/рубль.