Из Украины в первом квартале выведено 4,7 млрд.долл.

Из Украины за I квартал 2009 года выведено 4,7 млрд. долл., при ожидаемом объеме 4,5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместном совещании с банкирами при участии представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам Президента, до конца 2009 года государственному и корпоративному сектору Украины необходимо будет обслужить внешние обязательства на сумму порядка 22-24 млрд. долл.

«Как говорит платежный календарь, на ІІ, ІІІ, ІV кварталы по госсектору мы будем иметь 2,8 млрд. долл. платежей, по банковскому сектору – 12,5 млрд. долл. платежей, по экономическому сектору – 9,5 млрд. долл. платежей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, около 12 млрд. долл. – это внешние обязательства, которые необходимо будет обслужить за счет валютных резервов страны.

По словам В.ЮЩЕНКО, прогнозируемый объем золотовалютных резервов страны, с учетом вышесказанного, по итогам 2009 года может составить 14-14,9 млрд. долл., а при условии выделения финансовой помощи МВФ резервы могут составить 25-26 млрд. долл.

«То есть, приблизительно на том уровне, который у нас был на 1 января 2009 года», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства экономики Украины, золотовалютные резервы Национального банка на 26 января т.г. составляли 30 млрд. долл. США. За 2008 год они сократились на 2,8%.