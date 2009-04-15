Временные администраторы должны выдавать депозиты вкладчикам

Народный депутат Украины от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ предлагает обязать временных администраторов, введенных в проблемные банки, выполнять обязательства перед вкладчиками этих банков.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» (относительно защиты прав вкладчиков во время действия временных администраций в банках) №4360 от 14 апреля, размещенном на официальном сайте парламента.

Автор законопроекта надеется, что реализация данной нормы поможет ослабить социальное напряжение, которое возникло в результате невыполнения банками с временной администрацией своих обязательств перед вкладчиками после введения мораториев, минимизировать отток средств с депозитных счетов и восстановить доверие вкладчиков к банковской системе, которое в настоящее время практически утрачено.

На сегодня Национальный банк ввел временные администрации в 11 банках: АБ "Банк регионального развития", ОАО "Родовид Банк", ОАО "БИГ Энергия", ООО "Укрпромбанк", АКБ "Национальный кредит", ОАО КБ "Причерноморье", АКБ "Киев", ОАО КБ "Надра", ООО "Захидинкомбанк", АКБ "Одесса-банк", АКБ "Трансбанк".