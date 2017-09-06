Госдолг Украины вырос до $76 миллиардов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за июль 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,05 миллиарда долларов, или на 1,4%, - до 76,06 миллиарда долларов США по состоянию на 31 июля.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 13,33 миллиарда гривень, или на 0,7%, - до 1,971 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, с начала года - за январь-июль - государственный и гарантированный государством долг вырос на 5,09 миллиарда долларов, или 7,2%, в долларовом эквиваленте и на 41,34 миллиарда гривень, или 2,1%, в гривневом эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июнь вырос на 5,7% - до 75,01 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте, на 1,4% до 1,957 триллиона гривень в гривневом эквиваленте.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 триллиона гривень.