Стабильность гривни определяет доверие к украинским банкам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает стабильность гривни определяющим фактором для восстановления доверия к украинским банкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместном совещании с банкирами при участии представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Президент отметил, что в последние 45 дней курс гривни на межбанковском валютном рынке остается стабильным. «Могу сказать, что этого периода далеко не достаточно для того, чтобы убедить человека идти в банковскую систему, а не покидать ее. Этого еще недостаточно после тех потрясений, которые пережила банковская система. Нам эту тенденцию надо сберечь, она принесет плоды, но для этого необходимо определенное время», – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что позитивным фактором для стабилизации ситуации на наличном валютном рынке стало проведение Национальным банком Украины валютных аукционов для удовлетворения потребностей физических лиц, имеющих обязательства в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, в конце марта т.г. в своем ежегодном послании в Верховной Раде о внутренней и внешней ситуации в Украине В.ЮЩЕНКО призвал граждан не изымать депозиты из банковской системы страны.

Отток средств из банковской системы Украины за время кризиса оценивается в 90 млрд. грн.