Доходы местных бюджетов с начала года выросли на 29%

Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации в январе-августе 2017 года выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 124 миллиардов гривень, сообщил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

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"Доходы бюджета развития местного самоуправления составили 124 миллиарда гривень за 8 месяцев этого года. Это на 28 миллиардов больше, чем в прошлом году", - написал Зубко.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что местные бюджеты в Украине в 2017 году вырастут на 25%, однако органы власти в регионах страны могут самостоятельно обеспечить перевыполнение плана.

Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.