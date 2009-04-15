Порядок рекапитализации банков нужно утвердить за 4 дня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на том, чтобы Кабинет Министров и Национальный банк Украины в течение четырех дней утвердили порядок рекапитализации негосударственных коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместном совещании с банкирами при участии представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Четыре дня – точка должна быть поставлена", – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент напомнил, что рекапитализация коммерческих банков была одной из первых мер, предпринятых правительствами других стран в начале кризиса, а в Украине прошло уже более пяти месяцев, а критерии этого процесса так и не определены, что негативно сказывается на экономике страны.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на заседании 14 апреля откорректировал совместное с Нацбанком Украины постановление, касающееся рекапитализации коммерческих системных банков, принятое 2 апреля т.г.

В госбюджете Украины на 2009 год на рекапитализацию банков заложено 44 млрд. грн. (1 долл. – 7,70 грн.). Эта сумма, по согласованию с Международным валютным фондом, не будет включаться в сумму государственного долга страны.