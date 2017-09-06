Получит ли Украина новый транш: в Киев летит заместитель директора МВФ

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон планирует посетить столицу Украины г. Киев с официальным визитом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВФ в Вашингтоне, Липтон будет находиться в Украине с 12 по 14 сентября.

Что касается прибытия очередной миссии Фонда, которая по информации источников в правительстве начнет работу в Киеве 12 сентября, эти сведения в пресс-службе фонда не прокомментировали.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Украина рассчитывает получить в текущем году еще два транша от МВФ на сумму 3 млрд долл.