Украинским учителям обещают зарплату почти 10 тысяч гривень

Новый закон «Об образовании», принятый накануне Верховной Радой, предусматривает постепенное увеличение оклада школьных учителей до уровня трех минимальных зарплат - 9600 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщила журналистам министр Лилия Гриневич.

Она пояснила, что ранее минимальную зарплату учителя отвязали от прожиточного минимума, и эта норма должна была быть сохранена во всех документах, но парламентский Комитет по вопросам науки и образования в своей редакции закона привязал оклад учителя к 4 прожиточным минимумам – 6400 грн.

«Чтобы реализовать эту норму, нам нужно дополнительно из бюджета 80 млрд грн. Это очень большая сумма. В законе есть предложение, что мы можем достичь этой планки до 2023 года», - отметила министр и добавила, что голосование за поправку комитета о 4 прожиточных минимумах было провалено.

«Таким образом, мы возвращается к предыдущей редакции – 3 минимальные зарплаты… На сегодня это 9600 грн, и это значит, что к тем 80 млрд грн еще необходимо 40 млрд грн. Мы должны распределить это бремя для бюджета по соответствующему плану», - сказала Гриневич.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября парламент принял закон «Об образовании», предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Президент Петр Поршенко заявил, что этот закон «дает ключ будущему Украины».