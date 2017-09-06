Украинским учителям обещают зарплату почти 10 тысяч гривень
По словам Гриневич, новый закон «Об образовании» предусматривает постепенное увеличение оклада школьных учителей.
Новый закон «Об образовании», принятый накануне Верховной Радой, предусматривает постепенное увеличение оклада школьных учителей до уровня трех минимальных зарплат - 9600 грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщила журналистам министр Лилия Гриневич.
Она пояснила, что ранее минимальную зарплату учителя отвязали от прожиточного минимума, и эта норма должна была быть сохранена во всех документах, но парламентский Комитет по вопросам науки и образования в своей редакции закона привязал оклад учителя к 4 прожиточным минимумам – 6400 грн.
«Чтобы реализовать эту норму, нам нужно дополнительно из бюджета 80 млрд грн. Это очень большая сумма. В законе есть предложение, что мы можем достичь этой планки до 2023 года», - отметила министр и добавила, что голосование за поправку комитета о 4 прожиточных минимумах было провалено.
«Таким образом, мы возвращается к предыдущей редакции – 3 минимальные зарплаты… На сегодня это 9600 грн, и это значит, что к тем 80 млрд грн еще необходимо 40 млрд грн. Мы должны распределить это бремя для бюджета по соответствующему плану», - сказала Гриневич.
Как сообщал УНИАН, 5 сентября парламент принял закон «Об образовании», предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.
Президент Петр Поршенко заявил, что этот закон «дает ключ будущему Украины».