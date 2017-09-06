"Под елочку" - уже прошлое: Минфин внес проект госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина

Министр финансов Александр Данилюк внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров.

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«Сегодня внес Бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством», - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, до 15 сентября проект госбюджета будет подан на рассмотрение парламента. «Бюджет «под елочку» - это уже прошлое», - добавил министр.

Кроме того, Данилюк отметил, что помимо соблюдения сроков, подготовленный документ отличается качеством - реалистичный, сбалансированный, эффективный и, закладывая основу для проведения системных глубоких реформ, рассчитан на перспективу.

«Для эффективного использования бюджетных средств мы определили основные приоритеты бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог», - перечислил он.

Министр напомнил, что бюджет впервые построен на основе трехлетней резолюции, и, как предполагалось резолюцией, дефицит бюджета сокращен до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета составят 1 трлн 30 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн в 2019 году и 0,5 млрд грн в 2020 году.

На дорожное строительство планируется выделить 154 млрд грн за три последующих года.