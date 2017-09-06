"Под елочку" - уже прошлое: Минфин внес проект госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина
По словам министра финансов, до 15 сентября проект госбюджета будет подан на рассмотрение парламента.
Министр финансов Александр Данилюк внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров.
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«Сегодня внес Бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством», - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, до 15 сентября проект госбюджета будет подан на рассмотрение парламента. «Бюджет «под елочку» - это уже прошлое», - добавил министр.
Кроме того, Данилюк отметил, что помимо соблюдения сроков, подготовленный документ отличается качеством - реалистичный, сбалансированный, эффективный и, закладывая основу для проведения системных глубоких реформ, рассчитан на перспективу.
«Для эффективного использования бюджетных средств мы определили основные приоритеты бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог», - перечислил он.
Министр напомнил, что бюджет впервые построен на основе трехлетней резолюции, и, как предполагалось резолюцией, дефицит бюджета сокращен до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета составят 1 трлн 30 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.
Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.
Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн в 2019 году и 0,5 млрд грн в 2020 году.
На дорожное строительство планируется выделить 154 млрд грн за три последующих года.