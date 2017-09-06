Гривня пересекла психологические отметки: выше 26 за доллар и 31 за евро

В среду, 6 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,02 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,01/31,03 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,45/0,46 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17-00 установился на уровне 25,9822 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 618 сделок на сумму 384,98 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,93/25,98 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,83/30,89 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 грн/рубль.