Комитет Рады обработал более 2 тысяч поправок к пенсионной реформе – Гройсман

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения обработал 2144 поправки к основному законопроекту о пенсионной реформе, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Мы на шаг ближе к справедливым пенсиям, которые граждане заработали в течение профессиональной жизни. Профильный комитет обработал 2144 поправки к основному законопроекту и вышел на согласованный вариант пенсионной реформы, который рекомендовал в целом», - сообщил премьер-министр.

Он также поблагодарил депутатов Комитета за плодотворную работу и выразил надежду на такое же результативное рассмотрение законопроектов в сессионном зале.

«Наше единство в этом вопросе позволит 9 млн пенсионеров получать более высокие пенсии уже в следующем месяце», - добавил он.

Согласно инфографике, размещённой под сообщением, в рамках законопроекта будет отменено 15-процентное уменьшение пенсий для приблизительно 500 тыс. работающих пенсионеров, минимальная пенсия увеличится до 1373 грн (сейчас она составляет 1247 грн), индексация пенсий будет проводиться ежегодно, а Пенсионный фонд планирует в дальнейшем повышать пенсии за счет преодоления дефицита средств.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

Согласно сообщению Министерства социальной политики, после рассмотрения на профильном комитете проекта закона о пенсионной реформе он будет вынесен на рассмотрение народных депутатов во втором чтении ориентировочно с 18 до 22 сентября.

Проведение пенсионной реформы является одним из основных обязательств Украины для продолжения сотрудничества с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом.