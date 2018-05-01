Деньги в Украину: пройти мимо нельзя инвестировать

Ситуация с инвестициями в Украину который год оставляет желать лучшего. Такой вывод напрашивается, если рассмотреть статистику об иностранных вливаниях от Нацбанка. Несколько иначе все выглядит в отчетах Госстата.

Так, по данным последнего, иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций, что на 17% больше показателя за 2015 год (3,8 миллиарда долларов). По оценке же НБУ, приток иностранных инвестиций в прошлом году составил 3,4 миллиарда долларов, но «живыми» деньгами поступили средства на сумму лишь 1,1 миллиарда долларов. Причем львиная доля притока инвестиций представляет собой докапитализацию иностранными банками своих украинских «дочек».

Разница в оценках составляет, ни много ни мало, - миллиард долларов!

Не совпадет, скорее всего, статистика ведомств и по результатам этого года. Так, по прогнозу НБУ, объем прямых иностранных инвестиций в Украину будет на уровне чуть более миллиарда долларов – 1% ВВП. Но, по данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций за первые полгода уже вырос на 1,657 миллиарда долларов, составив в целом за все время инвестирования 38,982 миллиарда долларов (на начало 2017 года - 37,325 миллиарда долларов).

Откуда такая разница в оценке ситуации, объяснили в Минэкономики, отвечая на запрос УНИАН. Оказывается, в Украине действительно существует два подхода к расчету данных по прямым иностранным инвестициям. Они отличаются методологией подсчетов, источниками цифр и, соответственно, сроками выхода отчетов.

«Госстат проводит квартальные исследования предприятий и подсчитывает данные по прямым иностранным инвестициям на их основе. В то же время, НБУ берет за основу данные Госстата и корректирует их с учетом данных банковской отчетности, которая является ежемесячной. Данные государственного статистического наблюдения по инвестициям внешнеэкономической деятельности отражают их номинальную (балансовую) стоимость, а данные НБУ по ПИИ в платежном балансе частично рассчитываются по рыночной стоимости (по данным банковской системы). Важно, что открытая статистическая информация Госкомстата, в отличие от данных НБУ, позволяет осуществлять сравнение объемов прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) в Украине по странам-инвесторам; видам экономической деятельности; регионам», - отметили в министерстве.

В самом ведомстве, к слову, используют именно информацию Госстата, детализированную по регионам и видам экономической деятельности.

Доллар летит мимо

УНИАН попросил оценить ситуацию с инвестициями и экспертов. К сожалению, их выводы неутешительны – вливания в Украину мизерные. Почему же это происходит и как переломить негативную тенденцию? Эксперты считают, что, в целом, официально озвученные суммы вложений в Украину не соответствуют действительности, так как к ним несправедливо причисляют два источника: докапитализацию «материнскими» иностранными банками украинских «дочек», а также львиную долю средств, которые возвращаются из офшоров. Хотя, данные НБУ все же ближе к истине.

По факту, ни одна из ведущих мировых компаний не вкладывает средства в развитие украинской экономики, есть только точечные вливания в отдельные проекты, в частности, энергетические, а также – в агрохолдинги. Значимых инфраструктурных проектов на сотни миллионов долларов - нет.

«[Официальные] суммы вложений в Украину не соответствуют действительности. И это происходит последние пару лет», - говорит специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, основная причина низкого объема инвестиций – стандартная проблема Украины, которая связана с верховенством права, незыблемостью частной собственности, реформированием судов и силовых структур. «Это является основным сдерживающим фактором роста инвестиций. Поэтому и происходят [лишь] точечные вливания», - пояснил эксперт.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что большая часть вливаний в Украину представляют собой именно те ресурсы, которыми иностранные банки докапитализировали свои украинские «дочки». По его словам, в этом есть и положительный момент: иностранные банки по-прежнему видят себя в Украине.

Главным сдерживающим фактором для капиталовложений, по его словам, остается нормативно-политическая неустроенность страны, и тот факт, что защита прав инвесторов остается низкой. Кроме того, последние два года – период активных военных действий на востоке. Многие игроки рынка до сих пор не понимают, как в дальнейшем будут развиваться события. В такое время инвестор не может быть активно настроен.

«Кроме того, украинская экономика должна демонстрировать стабильный рост. Но правительство применяет крайне слабые инструменты для поддержания роста, в том числе, путем реформирования основных сфер. Инвестиции текут в те среды, которые имеют либо высокую экономическую динамику, либо достаточно понятный потенциал. Украина, к сожалению, пока остается среди тех стран, о потенциале которых только лишь говорят. Еще два года назад мы имели падение экономики порядка 10%, а в такие экономики инвестор крайне неохотно идет. Есть надежда, что сейчас ситуация может измениться. Но для этого властям нужно продемонстрировать очень четкие шаги», - подчеркивает эксперт.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко также считает озвученные Госстатом цифры по инвестициям не соответствующими действительности. Он доверяет больше Нацбанку, который ведет учет именно прямых иностранных вливаний по методологии Международного валютного фонда.

По мнению эксперта, «живыми» деньгами Украина получила порядка 1 миллиарда долларов.

«Так как в первом полугодии мы уже получили более 1 миллиарда долларов инвестиций, то к концу года можно ожидать и порядка 2 миллиардов долларов вливаний, но это – при самом хорошем раскладе. И это – капля в море, если вспомнить, что в новейшей украинской истории были вливания почти по 10 миллиардов долларов в год, а, в среднем, как минимум, до 4 миллиардов долларов в год. В последнее время инвестиции очень малы, основная причина – некачественный бизнес-климат в стране, а также военные действия на востоке. Кроме того, рейтинги Украины стоят на пять уровней ниже инвестиционного уровня привлекательности. С одной стороны – все больше и больше инвесторы говорят о том, что им интересны рисковые рынки развивающихся стран, к которым относится Украина, но при этом – только уменьшаются инвестиции в нашу экономику. Если рассмотреть структуру инвестиций, то ¾ из них – из офшоров. Если раньше эти средства активно шли с Кипра, то сейчас они идут с Британских Виргинских островов, это – новый офшорный оазис. Причем деньги, которые заводят к нам из офшоров, это не чистые вливания – просто, наши олигархи эти деньги в определенный момент вывели [из украинской экономики], а сейчас – заводят обратно. А вот реальных живых иностранных инвестиций очень мало», - отмечает эксперт.

По его словам, нынешняя ситуация является сигналом того, что необходимо улучшать качество бизнес-климата, и это связано с проведением структурных реформ, которые требует от власти не только гражданское общество, но и международные партнеры.

Кто тормозит приватизацию

Правительство делает главную ставку в плане привлечения инвестиций на масштабную приватизацию. Но этот процесс в запланированном объеме все никак не стартует. План по прибыли от продажи госпредприятий в 17 миллиардов гривен переносится из года в год и выполняется на 1-2%.

Некоторые подвижки, конечно, все же произошли, правда, эту распродажу госсобственности, скорее, можно назвать скупкой олигархом Ринатом Ахметов украинских энергетических активов. Так, 16 августа компания Ornex (входит в состав СКМ Ахметова) приобрела блокпакеты (25%) акций «ДТЭК Донецкоблэнерго» по стартовой цене 143,8 миллиона гривен, а 18 августа – блокпакеты «Киевэнерго» тоже по стартовой цене 759,6 миллиона гривен и «ДТЭК Западэнерго» по цене всего лишь на 20% выше стартовой – за 417,2 миллиона гривен.

Немногим позже Ornex купила блокпакеты «ДТЭК Днепроэнерго» тоже по стартовой цене 728,2 миллиона гривен, а также одной из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» - уже с повышением стартовой цены вдвое, за 1,005 миллиарда гривен. Кстати, СКМ в приобретенных компаниях уже владеет 72% акций в каждой.

Эксперты считают, что выручить от такой продажи государство могло в разы больше. По их мнению, низкая стоимость украинских энергетических активов является следствием малого интереса зарубежных инвесторов к этому недостаточно реформированному и не интегрированному в европейское пространство рынку. На такой товар, как блокирующие или близкие к блокирующим пакеты акций, просто нет покупателей, кроме украинского олигарха, увеличивающего свой контроль над отечественной энергетикой.

Конечно, благодаря такой продаже, в этом году план по приватизации может быть выполнен не на стандартные 1-2%, а уже примерно на 12-15%. И только.

В Минэкономики признают проблему. «К сожалению, процесс приватизации действительно идет медленнее, чем хотелось. Это связано с несколькими факторами. Прежде всего, в Украине не осталось легких для приватизации объектов. Большинство из них имеют специфические юридические и долговые проблемы (например, как ОПЗ)», - отметили в ведомстве.

В министерстве считают, чтобы ускорить процесс приватизации необходимо улучшить предприватизационную подготовку предприятий. Она должна предусматривать решение специфических проблем, ведущих к снижению инвестиционной привлекательности объектов.

«Фонд государственного имущества должен улучшить эти процессы, действовать более изощренно и профессионально. Он должен подходить к приватизации, как инвестиционные банки подходят к продаже активов. Вместо того, чтобы десятилетиями управлять некоторыми государственными предприятиями в ручном режиме, он активней должен решать специфические юридические и долговые проблемы предприятий и активнее искать инвесторов.

В то же время, следует понимать, что в некоторых аспектах приватизация выходит за компетенцию Фонда госимущества. Действующее украинское законодательство о приватизации очень запутанное и не отвечает требованиям времени. Существует 7 законов о приватизации государственного имущества, иногда они противоречат друг другу. Это отпугивает потенциальных инвесторов», - отметили в Минэкономразвития, добавив, что ведомством разработан проект Закона «О приватизации государственного имущества», который, в случае принятия Верховной Радой, сможет заменить действующие законы и создать привлекательные для инвесторов условия приобретения государственных активов.

Но эксперты усматривают совсем другие причины затягивания старта большой приватизации.

Олег Устенко считает, что приватизационный процесс тормозят именно те, кто сидит на потоках госпредприятий. Именно из-за усилий тех, кто кормится от государственных корпораций, план по приватизации который год не выполняется.

«Я абсолютно поддерживаю приватизацию. Потому что госсобственность, особенно на предприятиях и в компаниях – это колоссальный источник коррупции. И руководство этих компаний пытается из последних сил законсервировать процесс приватизации. Им даже выгодно платить деньги для поддержки информационного поля под лозунгом «приватизации народного богатства – нет». Их волнует одно – сохранить денежный поток, который они контролируют. А разблокировка этого процесса повысит эффективность экономики, будет способствовать ликвидации коррупции, что, в свою очередь, поможет привлечь иностранных инвесторов», - подчеркивает Устенко.

Но это, по его словам, не главное, скорее – сопутствующее. Главное, что масштабная приватизация поможет улучшить качество бизнес-климата, что также скажется на росте инвестиций.

Сергей Фурса разделяет мнение Устенко: «Госкомпании являются дойными коровами и основным рассадником коррупции. Соответственно, не очень хочется тем, кто на них зарабатывает, их продавать. В государстве есть люди, которые сознательно тормозят приватизацию».

Василий Юрчишин развивает мысль о том, что задача приватизации как таковой состоит не столько в том, чтобы наполнить бюджет, сколько в том, чтобы изменить структуру экономики. «А это у нас, к сожалению, очень слабо проходит. Все экономические решения у нас крайне политизированы. Все сводится к перераспределению, озвучиванию популистских различных тезисов. Но на самом деле частный сектор намного эффективней государственного. Действительно, лучший способ привлечь инвесторов, это – приватизация. И очень важно, чтобы государство провело показательный конкурс, истинно прозрачный и честный, по-настоящему рациональный. Это сыграет очень важную роль в деле привлечения инвестора», - пояснил свою позицию эксперт.

В деле привлечения инвесторов у Украины нет времени медлить, необходимо приложить максимум усилий, особенно, с учетом глобальной тенденции. Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, мировые потоки прямых иностранных инвестиций в 2016 году сократились на 7%, по сравнению с 2015-м – до 1,6 триллиона долларов. Если сопоставить цифры с размером мировой экономики, инвестиции существенно снизились с докризисного пика – до 2,2% глобального ВВП в 2016 году против 3,6% ВВП в 2007 году.

Кроме того, несмотря на то, что инвесторы активно высказывают желание вкладывать в развивающиеся страны, в 2016 году в развитые страны их капиталовложения выросли на 48%, а в рисковые – сократились на 21%. Одним из немногих исключений стала Россия, приток прямых иностранных инвестиций в которую подскочил почти втрое – с 13 миллиардов долларов в 2015 году до 37 миллиардов долларов в 2016 году – благодаря вложениям в акции.

Наиболее привлекательными странами для инвесторов по-прежнему остаются США (385 миллиардов долларов), Великобритания (179 миллиардов долларов) и Китай (139 миллиардов долларов). Стабильно держится уровень инвестиций в страны Балтии (700-900 миллионов долларов, или более 2% ВВП) и Грузию (в 2016 году – 1,6 миллиарда долларов). Причем, эти страны в разы меньше Украины, как и слабее в отношении промышленного потенциала.

Еще один важный фактор – для восстановления мировых потоков прямых инвестиций существует ряд препятствий. Главное из них – резкое снижение вложений в промышленность и производства, что так необходимо для экономического роста в развивающихся странах.

Поэтому важно как можно скорее переломить ситуацию в Украине, хотя сделать это очень сложно. Коррупция за четверть века разрослась до ужасающих размеров. Она тормозит не только процесс приватизации, которой отведена решающая роль в деле привлечения инвесторов, но и создание в Украине привлекательной и прозрачной бизнес-среды. И пока не будет наведен порядок в этой сфере, о миллиардах иностранных вливаний остается только мечтать.

Нана Черная