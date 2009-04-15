Уставный капитал «Укрэксимбанка» увеличен на 591 млн. грн.
Решение Кабмина
Правительство сегодня на заседании приняло решение об увеличении уставного капитала государственного банка «Укрэксимбанк» на 590,882 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Уставный фонд увеличен за счет прибыли банка в 2008 году и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Кроме того, правительство внесло изменения в устав банка, которые предусматривают, что «Укрэксимбанк» отныне будет именоваться как "Публичное акционерное общество" (до этого решения форма хозяйствования банка определялась как «Открытое акционерное общество»).
Как сообщал УНИАН, 2 апреля Кабинет министров Украины принял решение об увеличении уставных капиталов «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» на 300 млн. грн. и 650 млн. грн. соответственно. В то же время исполняющий обязанности главы Правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ подчеркнул, что это решение правительства вступит в силу только после позитивного заключения Национального банка.
«Решение принято, но еще должны продолжиться консультации, поскольку в соответствии с законом, для принятия такого решения необходимо позитивное заключение Национального банка. Учитывая, что к нам соответствующее обращение правительства поступило только сегодня, то понятно, что и заключения такого нет», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.
Между тем, постановление правительства об увеличении уставных фондов двух государственных банков так и не было опубликовано.
Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Активы банка на 1 января 2009 года составили 48,325 млрд. грн., обязательства – 43,819 млрд. грн., собственный капитал – 4,506 млрд. грн.
Уставный капитал банка, по состоянию на 4 февраля т.г., – 3,063 млрд. грн.
Также сообщалось, что в начале т.г. уставный капитал "Укрэксимбанка" был увеличен на 3 млрд. 699 млн. 999 тыс. 238,5 грн.
25 февраля т.г. секретарь Наблюдательного совета ОАО «Укрэксимбанк» Андрей МАЙСНЕР сообщил, что банк намерен увеличить уставный капитал на 590,882 млн. грн. – до 7 млрд. 353,5 млн. грн.