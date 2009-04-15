Уставный капитал «Укрэксимбанка» увеличен на 591 млн. грн.

Правительство сегодня на заседании приняло решение об увеличении уставного капитала государственного банка «Укрэксимбанк» на 590,882 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Уставный фонд увеличен за счет прибыли банка в 2008 году и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кроме того, правительство внесло изменения в устав банка, которые предусматривают, что «Укрэксимбанк» отныне будет именоваться как "Публичное акционерное общество" (до этого решения форма хозяйствования банка определялась как «Открытое акционерное общество»).

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Кабинет министров Украины принял решение об увеличении уставных капиталов «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» на 300 млн. грн. и 650 млн. грн. соответственно. В то же время исполняющий обязанности главы Правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ подчеркнул, что это решение правительства вступит в силу только после позитивного заключения Национального банка.

«Решение принято, но еще должны продолжиться консультации, поскольку в соответствии с законом, для принятия такого решения необходимо позитивное заключение Национального банка. Учитывая, что к нам соответствующее обращение правительства поступило только сегодня, то понятно, что и заключения такого нет», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Между тем, постановление правительства об увеличении уставных фондов двух государственных банков так и не было опубликовано.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Активы банка на 1 января 2009 года составили 48,325 млрд. грн., обязательства – 43,819 млрд. грн., собственный капитал – 4,506 млрд. грн.

Уставный капитал банка, по состоянию на 4 февраля т.г., – 3,063 млрд. грн.

Также сообщалось, что в начале т.г. уставный капитал "Укрэксимбанка" был увеличен на 3 млрд. 699 млн. 999 тыс. 238,5 грн.

25 февраля т.г. секретарь Наблюдательного совета ОАО «Укрэксимбанк» Андрей МАЙСНЕР сообщил, что банк намерен увеличить уставный капитал на 590,882 млн. грн. – до 7 млрд. 353,5 млн. грн.