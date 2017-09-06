Очередной транш МВФ может быть отложен – эксперт

Учитывая медленное выполнение Украиной обязательств для получения пятого транша по программе с Международным валютным фондом, предоставление очередных 1,9 млрд долл. вероятно может быть отложено до конца 2017 или начала 2018 года, считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Читайте такжеПолучит ли Украина новый транш: в Киев летит заместитель директора МВФ

Как отмечается в комментарии эксперта, переданном УНИАН, задержка финансирования от МВФ повлечет за собой задержку бюджетного финансирования от других международных организаций в сумме около 1 млрд долл.

В то же время, Белан полагает, что это не помешает Министерству финансов выйти на рынок еврооблигаций с дебютным выпуском суверенных бондов с момента реструктуризации в 2015 году, а также предложить инвесторам обмен коротких суверенных еврооблигаций на более длинные.

При этом эксперт отметила, что сумма поступлений в золотовалютные резервы вследствие этой операции может оказаться ниже 1,5 млрд долл., а roll-over по валютным ОВГЗ остается ниже ожиданий.

«С учетом этих факторов резервы Национального банка на конец текущего года, скорее всего, окажутся ниже нашего прогноза на уровне 22 млрд долл., но продолжат расти в 2018 году», - прогнозирует Белан.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Украина рассчитывает получить в текущем году еще два транша от МВФ на сумму 3 млрд долл.

Очередная миссия фонда ожидается в Киеве с 12 сентября.