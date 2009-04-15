Розничный товарооборот в Украине снизился

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-марте 2009 года уменьшился на 14%, по сравнению с январем-мартом 2008 года, до 51,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-марта т.г. было зафиксировано во всех областях Украины, при этом наибольшее снижение зафиксировано в Волынской - 20,8% (объем розничного товарооборота в январе-марте - 848,9 млн. грн.), Черкасской - 20% (объем розничного товарооборота в январе-феврале – 868,1 млн. грн.), Днепропетровской – 18,2% (4 млрд. 491,3 млн. грн.) областях и АР Крым – 19,9% (1 млрд. 603,7 млн. грн.).

Справка УНИАН. В январе-декабре 2008 года объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9%, по сравнению с январем-декабрем 2007 года, до 243 млрд. 898,4 млн. грн.