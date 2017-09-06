Розенко назвал возможную дату запуска накопительной пенсионной системы

Второй уровень пенсионного страхования - накопительная пенсионная система заработает уже с 1 января 2019 года, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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«С 1 января 2019 заработает второй уровень пенсионного страхования - накопительная пенсионная система! Есть шанс для этого. То, о чем я говорю и пытаюсь пробить не менее 10 последних лет, наконец-то может быть реализовано», - написал он.

По словам вице-премьера, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал соответствующее предложение народных депутатов во главе с Юрием Соловьём, Павлом Ризаненко и Валерием Пацканом при подготовке пенсионной реформы ко второму чтению.

«Следим дальше за ситуацией. Должна подтвердить это решение еще Верховная Рада Украины. Украинцы имеют шанс получать достойные пенсии!» - добавил Розенко.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство разработало дорожную карту, которая позволит после принятия реформы солидарной системы перейти к формированию накопительной системы. По его словам, реформа солидарной системы позволит сформировать бездефицитный бюджет за счет детализации экономики.

Действующая на сегодняшний день солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд за эти средства выплачивает пенсии пенсионерам.

В случае внедрения накопительной системы каждый украинец, который моложе 35 лет, будет самостоятельно отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет.