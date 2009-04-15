Межбанк: доллар остался на месте

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0050/8,0450, к 11:00 сузился спрэд 8,0100/8,0350, а к 12:00 цены поднялись до 8,0250/8,0400. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0370/8,0450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,8000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2380/0,2405, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2387/0,2402, а к 12:00 повысились до 0,2397/0,2404. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2402/0,2412. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3300 (-0,0176).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3206/08, а к 16:45 упали до 1,3175/77. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5690/10,6280, к 11:00 установились на следующих значениях - 10,5880/10,6270, а к 12:00 ушли вверх - 10,6350/10,6610. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6570/10,6635.