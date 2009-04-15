Расходы госструктур Минфина составили 19,4 млрд. грн.

Фактические расходы государственных структур, находящихся в управлении Министерства финансов Украины, в 2008 году составили 19 млрд. 414,87 млн. грн., или 94,8% от плана (20 млрд. 485,5 млн. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК.

По его информации, расходы на содержание аппарата Минфина в 2008 году составили 12,1 млн. грн. при плане 12,9 млн. грн. Фактические расходы на содержание центрального аппарата Государственного казначейства составили 95,9% от плана, ГлавКРУ – 97,8%, Гостаможслужбы – 95,1%, ГНАУ – 98%, ФГИУ – 92,6%.

Что касается расходов на оплату труда работников Минфина и подведомственных ему структур, то В.МАТВИЙЧУК сообщил, что министерство использовало 96% суммы, предусмотренной на выплату заработной платы. Остальные структуры, подотчетные министерству, за исключением Фонда государственного имущества и ГНАУ, использовали предусмотренные на оплату труда средства в полном объеме.

В.МАТВИЙЧУК также сообщил, что средняя зарплата сотрудника Минфина по итогам 2008 года составила 3055 грн., при этом самая высокая средняя зарплата среди структур, находящихся в управлении Минфина, была в Гостаможслужбе – 4519 грн.

Также представитель ведомства сообщил, что в прошлом году министерство для экономии сознательно пошло на сокращение капитальных расходов, в связи с чем капитальные расходы Минфина в 2008 году составили 827 млн. грн., или 62% от плана.