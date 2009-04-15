Действие антикризисных постановлений КМУ могут остановить

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не исключает возможности остановки действия постановлений правительства, касающихся антикризисных мер и инициирования обращения в суды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

В.ЛИТВИН отметил: «Априори я могу сказать, что я не исключаю остановки действия постановлений и инициирования обращения в суды, что приведет к очередному витку противостояния, точнее говоря, к появлению новой линии политического напряжения”.

На вопрос, вернется ли парламент к рассмотрению антикризисных законопроектов, В.ЛИТВИН ответил, что необходимо «совместно провести» экспертизу постановлений и «посмотреть, какие решения нужно принимать в плане законодательной поддержки”.

По его словам, это можно делать после официального опубликования постановлений правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 апреля на заседании не внесла в повестку дня три антикризисных законопроекта, необходимых для получения Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда.

В частности, не были включены в рассмотрение законопроекты: «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (о безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (о перерасчете пенсий работающим пенсионерам).

После этого Кабинет Министров провел внеочередное заседание, после которого премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Кабмин нашел «правовые возможности постановлениями правительства урегулировать все вопросы, которые касаются сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». Премьер сообщила, что правительство единодушно приняло все необходимые постановления. В частности, о сокращении части расходов государственного бюджета несоциального направления, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для состоятельных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана компании «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг и тому подобное.