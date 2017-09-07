Гривня продолжает падать в официальных курсах Нацбанка
08:43, 07 сентября 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 7 сентября: 100 USD – 2598.2213 грн; 100 EUR – 3099.9378 грн; 10 RUR – 4.5314 грн.
Гривня продолжает падать / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2598.2213 (6 сентября – 2595.4263)
100 EUR – 3099.9378 (6 сентября – 3085.9619)
10 RUR – 4.5314 (6 сентября – 4.4865)
Как сообщал УНИАН, в среду, 6 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,02 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,01/31,03 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,45/0,46 грн/рубль.
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