Гривня продолжает падать в официальных курсах Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2598.2213 (6 сентября – 2595.4263)

100 EUR – 3099.9378 (6 сентября – 3085.9619)

10 RUR – 4.5314 (6 сентября – 4.4865)

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,02 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,01/31,03 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,45/0,46 грн/рубль.