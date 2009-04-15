Эффект от гособлигаций будет зависеть от процентной ставки

Механизм привлечения средств от населения и юридических лиц путем выпуска государственных облигаций будет эффективным при достаточно высокой процентной ставке, соответствующей уровню инфляции плюс несколько процентов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказал экс-министр финансов Украины Игорь МИТЮКОВ.

«Сотрудничество с МВФ должно поддержать стабильность гривни и платежный баланс. А займы от населения в национальной валюте должны поддерживать в целом государственный бюджет и заменить на какой-то период коммерческие банки, которые имеют на сегодня ограниченные возможности финансирования», – считает эксперт.

Он уверен, что при уровне процентной ставки выше уровня инфляции процесс выпуска облигаций будет хорошо налаженным и эффективным. «Но для этого правительству надо будет привлечь комбанки для распространения такого инструмента», – подчеркнул И.МИТЮКОВ.

В то же время, по его мнению, ставка на уровне 8%, которую предлагает Минфин, не является рыночной, и государство не получит позитивного результата от такого инструмента. «Только в случае, если ставка будет не ниже уровня инфляции, можно говорить о том, что население будет защищено», – уверен эксперт.

Председатель правления "Укрсоцбанка" Борис ТИМОНЬКИН также считает, что физических лиц могут заинтересовать государственные облигации как альтернатива банковским вкладам, поскольку это достаточно надежный инструмент. «Это станет конкуренцией для банковских вкладов. Решающими тут будут процентная ставка и риски банковской системы», – сказал банкир.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины предлагает правительству и Национальному банку для финансирования дефицита государственного бюджета осуществить эмиссию государственных облигаций внутреннего займа для физических и юридических лиц на сумму 500 млн. грн. под 8% годовых.

По словам и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, гособлигации будут выпущены в свободное обращение в виде ценных бумаг номинальной стоимостью 500 грн. сроком обращения один год. “Купонная выплата будет осуществляться ежеквартально в размере 10 грн.”, – объяснил И.УМАНСКИЙ.

По его словам, после принятия и публикации соответствующего постановления Кабинета Министров Министерство финансов будет согласовывать с Нацбанком сроки выпуска эмиссии казначейских обязательств.

«Срок выхода на рынок будет зависеть исключительно от технических возможностей монетного двора Национального банка и согласования с Ощадбанком процедур распространения этих обязательств”, – подчеркнул И.УМАНСКИЙ.