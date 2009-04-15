Необходимо изменить администрирование НДС

В Украине необходимо изменить администрирование налога на добавленную стоимость, в частности быстро наказывать виновных за незаконное возмещение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил экс-министр финансов Украины Игорь МИТЮКОВ.

«По моему мнению, налог на добавленную стоимость является наиболее эффективным налогом в мире, в частности и для Украины. Например, США не имеют данного налога, но во всех европейских странах он эффективно действует", - отметил эксперт. "Однако администрирование данного налога в Украине должно быть изменено – возмещение должно быть немедленным, а наказание за нелегальное возмещение должно быть необратимым", - считает И.МИТЮКОВ.

Он подчеркнул необходимость быстрого возмещения НДС, поскольку скорость в данном вопросе влияет на прирост валового внутреннего продукта.

По мнению И.МИТЮКОВА, это должно быть решение сильного правительства, которое бы консолидировало финансовую систему, объединило Министерство финансов, казначейство и налоговую администрацию в единый орган, который будет подчиняться единому макроэкономическому порядку.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец февраля 2009 г., сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость в Украине составляла около 3 млрд. грн. при том, что на 1 января 2008 года эта сумма составляла 4,2 млрд. грн.