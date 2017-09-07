Профильный комитет Рады одобрил пенсионную реформу ко второму чтению

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил правительственный законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению в парламенте, который предполагает не увеличивать размер страхового стажа для выхода на пенсию и оставить его на уровне 15 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, за соответствующее решение проголосовали пять из семи членов комитета.

«Необходимый минимальный страховой стаж для выхода на пенсию остается неизменным - 15 лет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проект закона о пенсионной реформе №6614 предусматривает осовременивание пенсий уже с октября этого года.

Также, по предложению Министерства социальной политики, женщинам, которые находились в декретном отпуске по уходу за ребенком шесть лет, все эти годы будут учитываться в стаж. Отдельно разрабатывается проект пенсионного обеспечения военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, по информации Минсоцполитики, проект закона о пенсионные реформе будет вынесен на рассмотрение народных депутатов во втором чтении, ориентировочно с 18 до 22 сентября.

Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.