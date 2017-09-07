Порошенко о перспективах: рост экономики Украины ускорится до 4%

Рост экономики Украины в 2017 году может составить 1,8% и ускорится к 2020 году до 4%.

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Об этом во время выступления в парламенте с ежегодным посланием заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы в этом году прогнозируем рост 1,8%, ожидаем ускорения роста экономики в 2020 году до 4%», - сказал президент.

Он отметил, что экономика Украины показывает рост уже шесть кварталов подряд, при том что основная часть промышленного потенциала Украины, который был расположен на Донбассе, оккупирована, исключена из экономического оборота.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению со вторым кварталом 2016 года – вырос на 2,4%.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%.