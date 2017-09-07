Президент рассказал, где хранится "каждая копейка" от МВФ

Каждая копейка полученного финансирования от Международного валютного фонда хранится в золотовалютных резервах Национального банка Украины, которые на сегодня превышают 18 млрд долл., заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания в Верховной Раде.

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«Хочу развеять еще одни миф: каждая копейка, которую Украина получила от МВФ, тщательно хранится в золотовалютных резервах государства. Сегодня эти резервы превышают 18 млрд долл.», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что за 2 года резервы пополнились боле чем на 13 млрд долл., а курс гривни, после падения в 2014-2015 годах, держится неизменным практически 2 года.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Очередная миссия фонда ожидается в Киеве с 12 сентября.

По оценкам экспертов, учитывая медленное выполнение Украиной обязательств для получения пятого транша по программе с МВФ, предоставление очередных 1,9 млрд долл. может быть отложено до конца 2017 или начала 2018 года.

Международные резервы Украины на 1 сентября 2017 года достигли эквивалента 18,035 млрд долл. США, что на 16% выше показателя на начало года и является максимальным показателем с начала 2014 года. По прогнозам Национального банка, уровень международных резервов составит 20 млрд долл. на конец 2017 года и 27,1 млрд долл. на конец 2018 года.