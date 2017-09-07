Украина очистила банковскую систему от нездоровых банков – Порошенко
Президент отметил, что практически завершен болезненный и масштабный процесс очистки системы от нездоровых финучреждений, которые опасны для всей финансово-банковской системы.
Украина практически завершила болезненную и масштабную очистку банковской системы от нездоровых банков, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания в Верховной Раде.
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"Практически завершен болезненный и масштабный процесс очистки системы от нездоровых и опасных для всей финансово-банковской системы Украины банков", - сказал он.
Также глава государства отметил, что еще одним фактором макроэкономической стабилизации является постепенная отмена Национальным банком ограничений на валютном рынке и разработка новой концепции НБУ по валютному регулированию по принципу "разрешено все, что не запрещено", что соответствует европейской практике.
Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015, 21 - в 2016 и 8 - в 2017 году.
Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.
По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового закона "О валюте", однако полная либерализация возможна только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.
В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.