Украина очистила банковскую систему от нездоровых банков – Порошенко

Украина практически завершила болезненную и масштабную очистку банковской системы от нездоровых банков, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания в Верховной Раде.

Читайте такжеПлатежеспособные банки с начала года сократили убыток почти в 42 раза

"Практически завершен болезненный и масштабный процесс очистки системы от нездоровых и опасных для всей финансово-банковской системы Украины банков", - сказал он.

Также глава государства отметил, что еще одним фактором макроэкономической стабилизации является постепенная отмена Национальным банком ограничений на валютном рынке и разработка новой концепции НБУ по валютному регулированию по принципу "разрешено все, что не запрещено", что соответствует европейской практике.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015, 21 - в 2016 и 8 - в 2017 году.

Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.

По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового закона "О валюте", однако полная либерализация возможна только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.