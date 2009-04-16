ВВП Китая в I квартале вырос на 6,1%

Темпы экономического роста в Китае в 1-м квартале 2009 г составили 6,1%, что на 4,5 процентных пункта ниже показателя за аналогичный период в прошлом году, сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.

Темпы роста ВВП в первом квартале текущего года оказались самыми низкими за последние 10 лет, отмечает агентство Xinhua. Это связано с продолжающимся негативным влиянием мирового финансового кризиса на китайскую экономику.

Правительство страны на прошедшей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей поставило задачу поддержать темпы роста национальной экономики в 2009 г на уровне 8%. По словам премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, это будет трудная, но выполнимая задача.

В ноябре 2008 г китайское правительство объявило о выделении стабилизационного пакета на общую сумму в 4 трлн юаней (585 млрд долл) для поддержки национальной экономики в условиях финансового кризиса. Власти страны рассчитывают крупными инвестициями поддержать экономический рост, направляя средства на "социально значимые проекты", стимулирование внутреннего спроса и реформирование структуры производства.