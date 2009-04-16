Иена в мире растет к евро

Курс иены растет по отношению к евро на фоне не слишком новостей из Китая, согласно которым рост экономики страны значительно замедляет темп, что добавляет опасений относительно возможного углубления рецессии мировой экономики, сообщает k2kapital..

Кроме того, евро приближается к отметке двухнедельного минимума по отношению к иене, что вызвано опасениями относительно того, что промышленное производство в зоне евро, данные по которому будут опубликованные сегодня, снизилось в феврале на 18%, что может стать самым большим снижением с 1986 года.

Укрепление иены по отношению к 11 из 16 наиболее активных валют связано с ожиданиями макроэкономической статистики из США. В частности, сегодня будет опубликован доклад по строительству новых домов и информация по требованиям по безработице за минувшую неделю, которые, как ожидается, увеличились.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 130,86 иены, а не 131,44 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 99,1 иены за доллар против 99,37 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,3206 долл. за евро против 1,3227 долл. в предыдущую торговую сессию.