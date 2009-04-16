Минфин США может не позволить Goldman вернуть госкредит

Желание инвестиционного банка Goldman Sachs вернуть 10 млрд. долл., полученных от американского правительства, по всей вероятности, натолкнется на сопротивление министерства финансов США, сообщает k2kapital со ссылкой на Daily Telegraph.

Высокопоставленные чиновники минфина и администрации президента США Барака Обамы (Barack Obama) считают, что возврат средств программы TARP на данном этапе является не лучшим вариантом.

Хотя наблюдатели полагают, что Goldman успешно прошел недавние "стресс-тесты", проведенные министерством финансов, по мнению чиновников минфина, досрочный возврат долга федеральному правительству может негативно отразиться на банках, которые в данный момент не в состоянии расплатиться.

Финансовый директор Goldman Дэвид Виньяр (David Viniar) заявил, что банк считает "своим долгом вернуть деньги, поскольку мы можем это сделать, не повредив своему финансовому положению". Однако окончательное решение остается за регуляторами.