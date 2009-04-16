В США протестуют против повышения налогов

В среду в городах США прошли многочисленные митинги протеста против повышения налогов, сообщает Газета.Ру со ссылкой на Associated Press.

В них, по предварительной оценке, приняли участие как минимум десятки тысяч человек. Протестующие называют свои акции «чаепитиями», по образцу Бостонского чаепития 1773 года – одного из событий, приведших к независимости США. Тогда колонисты выбросили в бостонскую гавань груз чая с британских кораблей в знак протеста против нового налога на него, введенного метрополией.

Основу протестов составляют республиканцы, традиционно выступающие за низкие налоги.

В свою очередь Белый дом заверяет, что для подавляющего большинства населения налоги уменьшаются.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, президент США Барак Обама накануне заявил, что новое правительство США упростит национальный налоговый кодекс.

На 15 апреля в Соединенных Штатах приходится крайний срок подачи налоговых деклараций.

В связи с этим руководитель вашингтонской администрации сообщил, что уже дал действующему при Белом доме консультативному совету по оздоровлению экономики во главе с Полом Волкером поручение "провести тщательный обзор" налогового кодекса и выработать рекомендации по его упрощению "к концу года".

Кроме того, отметил Б.Обама, нынешние власти США собираются закрыть налоговые "лазейки" для компаний, которые укрывают свои доходы или нанимают рабочую силу в других странах. Правительству также следует устранить налоговые послабления для "2% самых богатых американцев", введенные предыдущей администрацией США во главе с Джорджем Бушем, подчеркнул хозяин Белого дома.

При этом, как он заверил, правительство в рамках чрезвычайных мер, направленных на выведение экономики из кризиса, уже вернуло часть налоговых платежей за прошлый год 120 млн американских семей, или 95% работающих граждан США. Они получили в общей сложности 120 млрд долл, сказал Б.Обама. Это, пояснил он, по замыслу правительственных экспертов, станет дополнительным существенным фактором стимулирования спроса в условиях кризиса, позволит создать или сохранить полмиллиона рабочих мест.