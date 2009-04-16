Банк России против госрегулирования ставок по кредитам

Центральный банк РФ выступает против государственного регулирования ставок по банковским кредитам, считая это "тупиковым путем", сказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев, сообщает Рейтер.

На прошлой неделе президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что государственное регулирование ставок по банковским кредитам возможно для обеспечения работы экономики во время кризиса. "Управлять кредитными ставками не надо, но в трудной ситуации они должны осуществляться по другому сценарию", - заявил Медведев.

"Я против госрегулирования ставок, это тупиковый путь", - сказал Улюкаев журналистам.

Он считает, что после снижения ставок ЦБ РФ, которое может произойти в ближайшие недели, фондирование для банков станет дешевле и они сами станут снижать ставки.

"Уверенно могу сказать, что уже в ближайшие недели рассмотрим вопрос о снижении ставки рефинансирования и других ставок ЦБ РФ. Это будет не разовая демонстративная акция, а некое начало движения в сторону снижения ставок, но мы не можем бежать быстрее паровоза - искусственное снижение ставок может создать некомфортную ситуацию с точки зрения депозитов в банках. Нужно думать о балансе", - сказал Улюкаев.

Ставка рефинансирования ЦБ РФ находится сейчас на уровне 13 процентов годовых.