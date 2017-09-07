Всемирный банк дал совет Минфину, с чего начать реформу госбанков

Всемирный банк призывает вернуться к вопросу создания структуры урегулирования неработающих активов государственных банков после совершенствования системы корпоративного управления в этих финучреждениях.

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"К решению создания "парковочной платформы" для проблемных активов стоит вернуться после того, как будет решена проблема неработающего корпоративного управления в этих государственных банках", - сказал специалист финансового сектора Всемирного банка Евгений Гребенюк в ходе дискуссии с экспертами в Министерстве финансов.

Он подчеркнул, что устранение проблемных активов из госбанков не решает первичную проблему их возникновения, и требуется реформа системы корпоративного управления госбанков, что уже предусмотрено действующей стратегией.

"Эти два вопроса напрямую связаны. К примеру, если в "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" в результате этой реформы действительно появятся независимые наблюдательные советы и новое независимое руководство, то возможно, они не захотят выдавать проблемные кредиты", - добавил он.

В свою очередь, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что Минфин поддерживает реформу корпоративного управления госбанков и уже внедрил новую модель в "Укргазбанке" и "ПриватБанке" без принятия Верховной Радой соответствующего закона.

"Проблема в том, что неработающие кредиты накопились в том числе в результате не зависящих от банков факторов: потеря территорий и заемщиков на этих территориях, военные действия и потеря рынков в результате этих действий", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины рассматривает возможность создания централизованной структуры для урегулирования проблемных активов государственных банков, однако пока не находит поддержки этой идеи у Национального банка и международных партнеров.

По данным Национального банка, доля «неработающих» кредитов в банковской системе на конец июня составила 57,73%, в том числе самый высокий показатель нерабочих кредитов в кредитном портфеле - у госбанков – 73,1%.