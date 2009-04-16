Доллар в банках - 7,99/8,06 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн., продают – по 8,06 грн. По сравнению с 15 апреля курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,80-8,03 грн., по продаже – 8,03-8,08 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,50 грн., продают – по 10,76 грн., курсы покупки/продажи незначительно изменились по сравнению с 15 апреля. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,60 грн., по продаже – в пределах 10,65-11,00 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,8%, по сравнению с 15 апреля, и составляет в среднем 0,2222 грн., продажи – незначительно повысился – до 0,246 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,238 грн., по продаже – 0,238-0,25 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 7,99 грн., продают – по 8,06 грн. (курсы не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,55 грн., продажи – 10,74 грн., незначительно изменился со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1,2%, по сравнению с 15 апреля, и составляет 0,2218 грн., продажи – немного повысился – до 0,2492 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,85/8,03 грн., евро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,12 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,95/8,03 грн., евро – 10,55/10,71 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 16 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,14321, к российскому рублю – 0,23019.