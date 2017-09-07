"Ощадбанк" временно ограничивает интернет-банкинг в Харьковской и Киевской областях

Государственный "Ощадбанк" временно ограничивает функции просмотра остатков по счетам в своей системе интернет-банкинга для клиентов г. Харькова и области, а также г. Киева и области.

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"Ограничена небольшая часть функций только для клиентов г. Харькова и области и г. Киева и области и только в части просмотра остатков по счетам", - говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Банк отметил, что временные ограничения в период с 23:00 8 сентября до 14:00 9 сентября связаны с внедрением проекта "UnitedData/Объединенные данные", о чем банк неоднократно предупреждал.

"Операции по платежным картам в банкоматах, информационно-платежных терминалах и торгово-сервисной сети будут проводиться в обычном режиме без ограничений", - подчеркнули в банке.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.