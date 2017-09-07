Нацбанк ослабил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2600,3183 (7 сентября – 2598,2213)

100 EUR – 3112,8410 (7 сентября – 3099,9378)

10 RUR – 4,5507 (7 сентября – 4,5314)

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,02/26,05 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,22/31,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0032 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 544 сделки на сумму 287,18 миллиона долларов.