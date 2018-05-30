НБУ укротил игры на валютном рынке?..

Национальный банк Украины ужесточает правила «валютных игр». Так, с 18 апреля начинает действовать постановление НБУ №108, которое совместно с предыдущим постановление № 231 радикально меняет ситуацию на валютном рынке Украины. Фактически, Нацбанк принуждает коммерческие банки выбросить на валютный рынок порядка 2,5 млдр. долларов - согласно новшествам регулятора, эти деньги банки должны снять с баланса.

НБУ повелевает...

Прежде всего, своими постановлениями НБУ запрещает коммерческим банкам покупать валюту на перспективу для погашения внешних займов и процентов по ним. Отныне их обязали проводить такие операции только в день расчетов. То есть, цель достигнута – финучреждения не смогут покупать валюту для спекуляции, а только для расчетов по долгам. Но есть и другая сторона медали, это может усложнить погашение отдельными банками валютных обязательств.

При этом НБУ обязал коммерческие банки предоставлять подтверждение, что валюта, полученная от нерезидентов, была действительно конвертирована в гривню и теперь существует потребность в покупке валюты за гривню.

Понимая, что эти решения банками будут отрицательно восприняты, и они попытаются обойти ограничения, НБУ постановлением №108 фактически запретил до конца года осуществлять операции с валютой своп (поставка валюты на второй день после покупки) и форвард (поставка валюты в другие дни, отличные от дня покупки). Тем самым НБУ лишил возможности коммерческие банки осуществлять спекулятивные операции, т.е. покупать валюту с целью перепродажи по завышенному курсу.

Кроме того, НБУ ввел в действие запрет на покупку валюты с целью расчетов по ценным бумагам. Теперь коммерческие банки лишены возможности выкупать дешевые еврооблигации украинских эмитентов на международном фондовом рынке.

Эти действия регулятора преследуют одну цель – снизить давление коммерческих банков на валютный рынок. НБУ крайне заинтересован в обеспечении стабильного доллара на длительную перспективу. Сложившийся курс доллара в целом отражает рыночное равновесие спроса и предложения. Но для НБУ особо важно исключить возможность спекулятивных атак. Поэтому Нацбанк лишил коммерческие банки возможности играть на курсе доллара, хотя юридических лиц в этом не ограничил, правда, операции они могут осуществлять в пределах разрешенных границ. Не исключено, что эти ужесточения приведут к укреплению курса гривни до уровня 7 грн. за доллара и ниже.

Что будет с наличным и безналичным курсами?

На сегодня, фактически, коммерческие банки из покупателей долларов превращаются в продавцов валюты, и тем самым будут содействовать укреплению гривни. В этой ситуации, может сложиться не совсем типичное положение дел на рынке наличной валюты. Укротив рынок безналичной валюты, НБУ оставил единственное поле для спекуляций - рынок наличной валюты. Теперь все игры спекулянтов могут быть сконцентрированы именно на нем, и курс наличного доллара может существенно отличаться от курса безналичного «зеленого».

Дмитрий Поддубный, исполнительный директор ФГ «Консалтинг и инвестиции» (для УНИАН)